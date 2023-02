Débat : face à la pénurie de prêtres, faut-il fermer des églises ?

C’est une métier en pénurie… L’Eglise manque de prêtres. Pour les 97 clochers catholiques que compte la région bruxelloise, il n’y a plus que douze prêtres âgés de moins de 60 ans. Quelles solutions faut-il proposer ? Regrouper des paroisses, chercher ailleurs, faire appel à des laïcs… Et pourquoi pas les femmes ? Pourquoi la profession ne suscite pas plus de vocations ? A votre avis ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini de 17 heures à 19 heures sur VivaCité. Pour intervenir en direct dans l’émission, appelez le 070/23.33.23 (30 centimes la minute) ou envoyez un SMS au 3063 (50 centimes le message).