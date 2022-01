Débat : Euthanasier les pigeons de nos villes, c’est une bonne solution ?

Une député animaliste bruxelloise demande la fin des captures des pigeons. Cette capture est destinée à euthanasier les animaux. Ces méthodes sont cruelles et peu efficaces. Elles ne résolvent pas non plus le problème...

D’autres solutions sont envisagées comme des pigeonniers contraceptifs, qui permettent de prélever les œufs pondus pour éviter des naissances, et d’autre part de la distribution de grain contraceptif.