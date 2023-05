Débat : être non voyant ? Nous relevons le défi le temps d’une émission !

Nous accueillons un auditeur en studio. Il s’appelle Cédric, il est non-voyant et vient de Charleroi. D’après vos envois, vous êtes nombreux " non-voyant " à être fidèles à nos émissions. Nous avons relevé le défi, pendant la première heure de cette émission d’entrer dans la peau d’un non-voyant et de comprendre les défis auxquels ces personnes sont confrontées. Par exemple, l’application " itsme " qui est plus facilement accessible aux non-voyants…

