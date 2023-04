Débat : être navetteur entre la Wallonie et Bruxelles, c’est l’enfer ?

Les navetteurs sont de plus en plus nombreux à travailler dans la capitale ; Au total, 267.423 Flamands travaillaient à Bruxelles en 2022, une hausse de 3% par rapport à l’année précédente. Mais la hausse de navette est encore plus forte chez les Wallons. En 2022, ils étaient près de 146.000 habitants à travailler dans la capitale. Un chiffre en hausse de 7% par rapport à 2021.

Au quotidien, comment vivez-vous le fait d’être navetteur ? Stress, trajets… Est-ce difficile à vivre ?

