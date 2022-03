Débat : Êtes-vous surpris de l’élan de solidarité des Belges pour les Ukrainiens ?

Après le drame de Strépy, les appels au lynchage se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Face à cet appel à la violence, des voix s’élèvent pour refuser la vengeance et demander le calme. Après le choc, comment combattre les appels à la violence ?

Les enfants sont au cœur de la guerre en Ukraine. Traumatisés par ce qu’ils ont vu et vécu, éloignés de leur père. Mais on dit que les enfants ont une grande capacité d’adaptation. Comment les enfants vivent-ils ce drame ? Comment vivent-ils leur arrivée chez nous ?

Certaines personnes ont la fièvre acheteuse... Conclusion, la vente de certains produits est limitée dans les magasins, non pas par pénurie, mais pour permettre à un plus grand nombre de personnes d’acheter ces produits. Cela va de l’huile, à la farine, aux conserves de légumes en passant par le papier toilette. Et vous, êtes-vous plutôt cigale ou fourmi ?

La femme du jour est Alina Kabaeva. C’est la maitresse de Poutine, elle se cacherait en Suisse dans un chalet très luxueux. La vie privée de poutine demeure un mystère. L’ancienne athlète serait la mère de trois enfants, elle gagnerait 9,6 millions d’euros par an. Une pétition exige son expulsion du pays. La Suisse doit-elle l’expulser ?