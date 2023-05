Débat : êtes-vous satisfait de votre salaire ?

Quelle couleur pour la police ? C’est la cacophonie. Entre le stripping Battenburg, le bleu, le blanc, l’orange… On ne s’y retrouve plus. Chaque chef de zone prend des initiatives. Certains véhicules sont soit très voyants, soit très discrets. Selon le syndicat SLFP Police, cela peut représenter un risque pour la sécurité des citoyens et des policiers. Est-il temps de remettre de l’ordre dans tout ça ?