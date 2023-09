Débat : êtes-vous favorable aux radars contre les GSM au volant ?

Le projet d’utiliser des radars contre le GSM au volant est abandonné. En cause, un désaccord politique sur la question du respect de la vie privée. Êtes-vous content de cette renonciation ? Notre vie va-t-elle changer ? La terre brûle ou se noie. Et nous, on fait quoi ? Un Festival The Wonder dédié à ce monde qui change. Mais on dit souvent qu’à notre petit niveau, on ne peut rien changer. Qu’en pensez-vous ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini de 17h à 19h sur VivaCité. Pour intervenir en direct dans l’émission, appelez le 070/23.33.23 (30 centimes la minute) ou envoyez un SMS au 3063 (50 centimes le message).