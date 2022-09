Débat : Êtes-vous favorable au permis de bien-être animal ?

Les politiques sont-ils trop payés ? Les propos de Mathieu Michel à nos confrères de RTL-TVI font des vagues. Il a affirmé gagner entre 14.000 et 15.000 euros par mois… une estimation apparemment surévaluée. Selon la chancellerie du Premier ministre en 2020, le Premier ministre et ses vice-Premiers et le ministre des Affaires étrangères ont une rémunération qui atteint 21 353 euros brut par mois (18 905 euros de traitement, 699 euros de frais de représentation et 1 749 euros de frais de logement et domestiques). Pour les secrétaires d’État, comme Mathieu Michel, leur rémunération totale s’élève à 20 045 euros brut. Selon vous, quel est le juste prix d’un politique ?