Débat : êtes-vous favorable au permis à points ?

Passionné de Napoléon tu es et resteras. L’engouement post-Covid pour le week-end napoléonien de Ligny est resté bien vif. Des milliers de personnes ont rallié le champ de bataille. Les canons et régiments ont enfumé la prairie. Comment expliquer ce succès ?

"Stade de Farce", "une honte" : la presse européenne critique l’organisation de la finale de la Ligue des Champions . "Stade de Farce", "soirée de chaos" : sans éclipser le 14e sacre européen du Real Madrid, la presse européenne a des mots très durs dimanche sur l’organisation de la finale de la Ligue des champions marquée samedi par des incidents en dehors du Stade de France. Et vous ? Qu’en pensez-vous ?

Les commentaires sont enthousiastes. Abba, sous la forme d’un spectacle immersif et virtuel. Des avatars des stars sur scène, figés dans leur jeunesse. Benny, Björg, Agnetha et Frida sont jeunes et beaux ! Selon vous, c’est une bonne idée ?