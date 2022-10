Débat : êtes-vous favorable à la surveillance entre voisins dans les quartiers ?

Vive le made in Belgium ? Dans un contexte de crise, les marques belges sont-elles devenues un refuge ? Existe-t-il vraiment un réflexe pour acheter belge ?

Dahmer est la série de tous les record sur la plateforme Netflix. Cela raconte l’incroyable destin d’un serial killer avec des images parfois difficiles à supporter. Et pourtant, c’est un carton ! Comment expliquer ce succès et cette fascination ? Pourquoi le mal nous fascine tellement ? Pourquoi aime-t-on avoir peur ? Et que penser d’une série pareille par rapport aux familles des victimes ?