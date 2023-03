C’est l’histoire de Bernadette… Elle habite Hal et doit conduire son enfant atteint de mucoviscidose à l’hôpital à Bruxelles. Malheureusement, sa vieille Ford trop polluante est bannie de la capitale. C’est le principe de la zone de basses émissions (LEZ). Résultat un huissier lui demande 1200 euros ! Entre-temps, un couloir sans amende entre le Ring et l’UZ (Universitair Ziekenhuis Brussel) à Jette a été instauré. Idem pour l’hôpital Erasme d’Anderlecht et les Cliniques Saint-Luc à Woluwe. Mais quantité d’hôpitaux bruxellois, qui ne sont pas situés en bordure du Ring, restent à l’intérieur du périmètre verbalisateur. Une vieille voiture, pas d’hôpital ? Qu’en pensez-vous ?