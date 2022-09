Débat : êtes-vous contents du projet Legoland à Charleroi ?

La première compagnie Low Cost d’Europe a ouvert ses portes à un groupe de journalistes. Dès l’entrée du siège, le ton est donné : "Bienvenue dans la maison des fous". Une immense effigie du personnage du joker et un toboggan pour sortir en urgence. Plus de vols, des vols plus remplis, pas de service inutile… on connaît les recettes de la compagnie. Ryanair a-t-il changé nos vies ? Avec tous les problèmes sociaux, où en est l’image de cette compagnie ?

La femme du jour est Liz Truss, la nouvelle Première Ministre britannique. Liz Truss est allée à la rencontre de la Reine en Ecosse dans sa résidence de Balmoral. Elle se présente comme la nouvelle Thatcher. Super-libérale et super-conservatrice. Est-elle the right woman at the right place ? Qu’en pensez-vous ?