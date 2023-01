Débat : et si on arrêtait de vouvoyer ?

C’est un débat qui nous concerne tous. Et si on disait bye-bye au vouvoiement pour passer totalement au tutoiement ? Du monde politique à celui du travail, plus de "vous", mais "tu". Moins de distance, plus de spontanéité. Qu’en pensez-vous ? Faut-il tuer le vouvoiement ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini de 17 heures à 19 heures sur VivaCité. Pour intervenir en direct dans l’émission, appelez le 070/23.33.23 (30 centimes la minute) ou envoyez un SMS au 3063 (50 centimes le message).