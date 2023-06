Débat : estimez-vous payer le juste montant d’impôts ?

Frank, un auditeur de Ninove, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je suis infirmier salarié, je travaille à temps plein de nuit dans une maison de repos bruxelloise. Sur mon salaire brut, on me retire déjà 1400 € de précompte professionnel et environ 780 € d’ONSS. Je perds plus de 2200 € par mois. Ça fait jusqu’à 26.000 € par an et je dois encore rembourser 8000 € à l’État. Je suis un salarié qui se tue à la tâche avec deux enfants à charge. Quand je vais déclarer mes impôts, j’ai la boule au ventre. Le SPF Finances ne donne que 10 mois d’étalement, ce qui veut dire que sur mon salaire, je dois retirer chaque mois 800 € pour restituer ce que je dois à l’État."