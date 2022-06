Débat : Est-ce une mauvaise idée d’avoir organisé la coupe du monde au Qatar ?

les journalistes sont de plus en plus menacés dans le monde, ils sont devenus des boucs émissaires des attaques. Ainsi Johanne Montay, journaliste à la RTBF, a fait l’objet de harcèlement et de menaces de mort sur Twitter. La Turquie veut pénaliser la " désinformation " et punir les journalistes de 1 à 3 ans de prison. Pourquoi tant de haines et de menaces envers les journalistes ?