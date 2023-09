Débat : est-ce que vos animaux de compagnie vous ruinent ?

Tous les jours, les refuges reçoivent des appels de propriétaires d’animaux qui ne s’en sortent plus financièrement et qui n’ont d’autre choix que d’abandonner leur chien ou leur chat au point qu’il n’y a plus de place. La DH a analysé les prix de la nourriture, l’augmentation de certains produits atteint près de 50%, c’est la nourriture pour chat qui est la plus impactée.

Vos animaux de compagnie vous ruinent ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Voici certains moments forts de l’émission…