Débat : est-ce injuste d’être virée pour un wrap ?

Amélie, une auditrice de Charleroi, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Il faut voir le contexte. À mon avis, il y a déjà eu plusieurs vols au sein du personnel ou elle était déjà dans le collimateur de la direction. On ne le sait pas. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans différentes chaînes de magasins. C’est la règle numéro 1, si on prend à manger ou si on fait ses courses pendant ses heures de travail, il faut faire signer son article par un chef. C’est la règle dans les supermarchés, c’est impossible de l’oublier. Je ne crois vraiment pas à un oubli."