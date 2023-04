Débat : est-ce financièrement la belle vie d’être réfugié ?

Nathalie, une auditrice de Bruxelles, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "C’est l’Eldorado pour eux. Quand on voit comment le peuple belge est traité, … Mon père a toujours été indépendant, il a des soucis de santé mais ne reçoit même pas 1400 €/mois pour sa pension. Avec ma sœur, nous devons l’aider pour se chauffer, il a 68 ans, il a toujours travaillé, mais il dort avec des gants. Certes, leur pays est en guerre, mais les Ukrainiens sont arrivés en Belgique et on leur a tout donné. On peut les aider un petit temps, mais pas à long terme. J’habite à Woluwe, je les vois rouler avec des grosses voitures, ils dépensent sans compter et ils vivent mieux que nous. "