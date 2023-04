Débat : est-ce aux syndicats de décider de l’avenir de Delhaize ?

Une personne anonyme est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Cela fait 36 ans que je travaille chez Delhaize. Chaque jour, les syndicats font des votes dans les magasins pour savoir ce que les gens veulent faire. Les gens sont motivés, ils veulent continuer la grève. Mon fils a quitté un franchisé pour travailler chez Colruyt, il a gagné 800 euros en plus, donc je sais ce qu’on va perdre. Les travailleurs vont finir par être franchisés, mais on ne va pas l’accepter aussi facilement. On se concerte avec les syndicats. Si les magasins tournent, c’est grâce à nous. On va continuer la grève car on espère toujours un changement."