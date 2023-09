Débat : entarter un homme politique, est-ce un acte politique ?

On punit les utilisateurs d’IPTV ? Ou pas ? Avez-vous déjà entendu parler de l’IPTV ? La télévision sur protocole internet, compte de plus en plus d'adeptes. Le service offre un accès à des milliers de chaînes de télévision, à des films et des séries à la demande. Le tout à des tarifs défiant toute concurrence ! Les autorités italiennes veulent s’attaquer aux utilisateurs de l’IPTV et les menacent de très lourdes amendes. Ils ont raison ?

L’homme du jour est Kanye West : quand on est riche et célèbre, on peut tout faire ? Le rappeur Kanye West et sa compagne passent des vacances en Italie. Le mannequin australien a été aperçue dans un supermarché vêtu d'une tenue couleur chair très explicite. Une tenue jugée "vulgaire" et "irrespectueuse". Le rappeur et ex-mari de Kim Kardashian a été photographié marchant pieds nus ou en chaussettes dans les rues de la ville. Sur les réseaux sociaux, certains exigent des amendes ou une expulsion. Vous êtes choqués par leur comportement ?