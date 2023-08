Débat : en 3e et 4e primaires, c’est le bon moment pour enseigner le numérique aux élèves ?

C’est une des nouveautés de cette rentrée avec la mise en place du nouveau tronc commun, les élèves de 3ᵉ et 4ᵉ primaires doivent suivre des cours sur le numérique. En fin de 3ᵉ, ils doivent être capables de faire des recherches sur internet, de produire des photos, vidéos ou du texte, exporter un document et connaître le droit à l’image. En 4ᵉ primaires, les compétences sont un peu plus poussées. À ce sujet, des enseignants expliquent dans le journal Le Soir qu’ils ne sont pas prêts à donner ces cours et un directeur d’école estime de son côté que ce n’est pas la priorité, qu’ils sont trop jeunes et qu’ils passent déjà assez de temps sur des écrans chez eux.

3ᵉ et 4ᵉ primaire, c’est le bon moment pour apprendre à utiliser des tablettes, des ordinateurs et internet ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Voici certains moments forts de l’émission…