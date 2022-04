Débat : Emmanuel Macron est-il le vrai gagnant ?

Les ministres des affaires étrangères de l’Union Européenne se retrouvent ce lundi à Luxembourg pour discuter du nouveau paquet de sanctions contre Moscou . C’est le 6ème. Sur le terrain, les frappes aériennes et les bombardements continuent. L’arrêt des achats de pétrole et de gaz pour cesser de financer l’effort de guerre divise les 27. Qu’en pensez-vous ?

Au-delà du scandale Ferrero, il y a les employés. L’inquiétude est grande, et les travailleurs se posent beaucoup de questions. Quel avenir pour les 700 emplois et plus de l’usine à Arlon ? Au-delà d’une mauvaise communication, d’une image écornée, le monstre Ferrero peut-il survivre ?