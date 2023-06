Fernandez, un auditeur d'Anderlecht, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Ça a été un fiasco total pour Eden Hazard au Real Madrid. Je pense que Zidane s’est trompé et Ancelloti s’est rendu compte qu’Eden n’a pas ce qu’il faut pour tenir le Real de Madrid à lui tout seul. Il aurait dû trouver un club et jouer au football, vu que c’est son métier, au lieu de rester au Real dans un fauteuil en or, à toucher un salaire sans devoir jouer. Je crois c'est un bon petit joueur insignifiant qui passait inaperçu en Espagne."