Débat : Ecolo veut passer à 3 jours de maladie sans certificat, est-ce une bonne idée ?

Ecolo veut que les employés puissent s’absenter 3 jours pour maladie sans remettre de certificat. Depuis quelques mois, il est possible pour les employés d’entreprises de plus de 50 personnes de s’absenter 1 jour pour maladie, sans remettre de certificat et ce, 3 fois par an. Ecolo a déposé une proposition à la Chambre pour étendre à 3 jours et pour toutes les entreprises, dans l’idée de désengorger les cabinets des médecins qui passent trop de temps à faire des certificats et diminuer le coût des consultations pour la sécurité sociale. Ecolo demande aux employeurs une plus grande confiance envers leurs employés à ce sujet, c’est à lire dans L’Avenir.

Ecolo a une bonne idée ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Voici quelques moments forts de l’émission…