Débat : deux parcs nationaux en Wallonie, vous êtes satisfait ?

On connaît les heureux élus… Les deux nouveaux parcs nationaux de Wallonie : l’Entre-Sambre-et-Meuse et la Vallée de la Semois. Cela veut dire que la forêt d’Anlier et les Hautes Fagnes sont recalées. Est-ce important d’avoir ces parcs ? Le choix est-il justifié ?

