Débat : des supporters de Charleroi lancent des rats morts dans les tribunes du Standard, qu’avez-vous envie de dire leur dire ?

Un auditeur anonyme est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je fais partie de ceux qui ont organisé l’action. Je peux comprendre que les gens soient offusqués, mais je me demande aussi quelle est la limite à ne pas franchir. On dit que les gens n’ont plus envie d’aller au stade à cause de ce genre d’événement, mais moi, je pense le contraire. Ces événements attirent beaucoup de monde. Ces rats ont été achetés morts dans une animalerie, ils étaient destinés à être mangés par des serpents. Cet acte part d’un chant connu dans le football, ça fait partie du folklore. Je ne pense pas nuire à mon club, l’action a été réfléchie et il n’y a eu ni blessés ni débordements."