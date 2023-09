Débat : des mots importants au procès des attentats ?

Au procès des attentats, les accusés ont eu droit à un dernier mot avant que le jury ne se retire pour fixer leur peine. Bilal El Makhoukhi : "Le plus dur, ce n’est pas de vous dire qu’on regrette. Le plus dur, c’est de se le dire à soi-même." Mohammed Abrini : "Personne dans le box ne se réjouit de ce qui s’est passé. Ces gens-là (les victimes) sont innocents et ont demandé à vivre leur vie. Ils ont été injustement frappés par des décisions politiques." Hervé Bayingana : "Je vais essayer, à mon niveau, d’œuvrer pour quelque chose de meilleur." El Haddad Asufi : "Je ne suis pas un assassin, pas un terroriste et je ne le serai jamais." Salah Abdeslam : "La prison, c’est le cimetière des vivants." Leurs derniers mots publics avant de longues années en prison, ce sont des mots importants ?

