Débat : des magasins Dreamland et Dreambaby vont fermer leurs portes, qui est responsable de toutes ces fermetures ?

Le débat se termine à Florenville avec le commentaire de Christelle : "Internet est clairement responsable de ces fermetures. La crise Covid nous a dirigé vers internet comme on ne pouvait plus aller dans les magasins. J’achète plus souvent sur internet qu’avant. Je n’ai plus envie d’être bousculée dans les magasins, les gens y sont désagréables et c’est plus facile de commander certains produits sur internet. C’est plus simple de faire livrer quand les objets ne rentrent pas dans la voiture ou qu’on achète des choses encombrantes. Avec nos emplois, on manque aussi de temps. Je travaille dans une bijouterie, les gens viennent sur place pour essayer les bijoux et ensuite les acheter sur internet. On ne peut pas les blâmer, ils vont au moins cher."

