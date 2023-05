Débat : des jeunes exclus de leurs familles en raison de leur orientation sexuelle, pourquoi est-ce encore nécessaire d’ouvrir ces centres ?

Du côté de Mouscron, Olivier nous partage son avis : "J’ai été mis à la porte à l’âge de 16ans, la situation était très compliquée car je ne savais pas où me tourner. J’ai été franc avec ma maman et elle m’a dit de prendre mes affaires et de partir car elle ne pouvait pas supporter ça dans la famille. J’avais la chance d’avoir des revenus, je me suis pris un petit meublé et je suis parti. Je n’avais pas la chance d’avoir tout ce qu’il y a maintenant, j’étais paumé à l’époque, je ne comprenais pas vraiment ce qu’il m’arrivait. heureusement que les centres sont là aujourd’hui !"