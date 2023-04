Débat : des enfants placés à l’hôpital, faute de place ailleurs !

Notre invitée, Florence de Moreau, a recréé dans son château l’ambiance de Downton Abbey. Elle propose une expo Froufrous et dentelles jusqu’au 31 octobre. Cent ans de lingerie dans les salons du château… Comment fait-on vivre un château aujourd’hui

Vous sentez-vous représentés dans les médias ? Le CSA ( Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) célèbre les dix ans de son Baromètre de l’égalité et de la diversité dans les médias audiovisuels de la Fédération Wallonie-Bruxelles mais il fait des constats qui fâchent. Plus de femmes, moins de diversité, le handicap presque invisible, beaucoup de jeunes des classes sociales supérieures… Pourquoi pas plus de diversité ?