Débat : des enfants influenceurs sur le net, ça vous choque ?

La Belgique va peut-être légiférer sur les enfants influenceurs. On les voit déballer des jouets ou essayer des vêtements. Dans le business de l’influence, la question se pose de plus en plus. Selon la députée Leen Dierick (CD&V), "ce sont des enfants qui exercent une certaine forme d’activité économique et qui sont d’ailleurs souvent rétribués. On n’est donc pas loin du travail des enfants ". Qu’en pensez-vous ? Faut-il mieux les protéger ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini de 17 heures à 19 heures sur VivaCité. Pour intervenir en direct dans l’émission, appelez le 070/23.33.23 (30 centimes la minute) ou envoyez un SMS au 3063 (50 centimes le message).