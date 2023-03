Débat : des drag-queens font la lecture aux jeunes… Est-ce une bonne idée ?

La lecture de drag-queens à des jeunes à La Louvière avait provoqué des réactions haineuses. L’opération se poursuit aujourd’hui à Mons et se prolongera en Wallonie et à Bruxelles. La lecture sera animée par une drag-queen qui vient du Brésil : Vakah Profana. Le concept suscite de nombreuses réactions aussi aux Etats-Unis et en France. Qu’en pensez-vous ?

