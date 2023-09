Débat : des cours d’éducation sexuelle à l’école, est-ce un problème ?

Josiane d’Uccle nous partage son avis sur la question : "Ça ne me dérange pas du tout. J’étais professeur de morale et dans mon cours, il y avait déjà un cours d’éducation sexuelle. Quand j’ai commencé à donner ce cours, je me suis rendu compte que les élèves n’y connaissaient pas grand-chose. C’est important d’enseigner tout ça à l’école, surtout en secondaire mais aussi en primaire. On connaît tous des jeunes filles qui sont tombées enceintes trop jeunes, ce cours pourrait peut-être éviter ça."

Lorsque Josiane donnait ces cours-là, ça ne dérangeait personne. "Aucun parent n’est venu me dire quoi que ce soit, tout allait bien".