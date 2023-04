Débat : Delhaize interdit aux employés en grève d’accéder aux toilettes, pas au travail, pas aux toilettes ?

À Farciennes, Nancy nous partage son témoignage : "Je suis employée depuis 30 dans chez Delhaize et je suis en grève pour le moment. Nous sommes un petit groupe à l’extérieur, on se relaye. Nous laissons entrer ceux qui veulent travailler. Nous allons toujours à plusieurs aux toilettes et nous faisons très attention à la propreté, on ne dérange pas ceux qui travaillent. Ce sont uniquement les directeurs qui nous interdisent l’accès. Je peux comprendre, l’accès aux toilettes n’est pas un droit, mais je pense qu’il doit y avoir un minimum de respect. J’ai l’impression qu’ils font tout pour nous pousser à bout. On nous interdit l’accès aux toilettes depuis deux jours, sans aucune explication."