Débat : croyez-vous toujours au mariage ?

Se balader en culotte, c’est la nouvelle lubie des stars . Repousser toujours plus loin les limites de la mode. La nouvelle tendance est le "no pants" . Sortir en culotte, ça vous choque ?

Une des stars d’Affaire Conclue, l’acheteuse Caroline Margeridon s’est fait agresser. On lui a dérobé une montre et un sac de luxe. Elle s’en tire avec un œil au beurre noir… et témoigne sur les réseaux. Elle dit : "il ne faut pas avoir peur, car c’est la peur qui fera qu’ils ont gagné !" Selon vous, Comment réagir face à une agression ?