Débat : Comprenez-vous les Bruxellois qui veulent quitter leur ville ?

Les échos des manifestations violentes à Bruxelles ne sont pas sans effet sur la population. De plus en plus de Bruxellois envisagent de quitter la capitale pour trouver le calme. Ils en ont marre du bruit, des dégradations et ils essaient même de quitter leur quartier quand une manif s’annonce. Comprenez-vous ces Bruxellois qui craquent ?