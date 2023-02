Débat : comprenez-vous l’émotion des accompagnateurs de train confrontés à la violence ?

Dimanche matin, une accompagnatrice de train a été menacée par trois hommes dont un qui était muni d’un couteau, cela se passait à Hergenrath en province de Liège. Un évènement qui a provoqué une large émotion et de nombreuses réactions sur le réseau. La ligne Bruxelles-Liège serait la plus dangereuse. Et le manque de titre de transport la principale cause.

Certains appellent la police fédérale pour assurer la gestion de Securail. Qu’en pensez-vous ?

