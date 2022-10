Débat : comprenez-vous ceux qui refusent de payer leurs factures d’énergie ?

Les citoyens se mobilisent contre le prix du gaz et de l’électricité. Des collectifs fleurissent : " On ne paiera pas ", Wij betalen niet ", " Don’t pay ", " Trop is te veel ". Une action est annoncée le 4 décembre à Bruxelles. Mais comment peut-on réagir ? A votre avis ? Ne pas payer, est-ce une solution ? Ou pas ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini de 17 heures à 19 heures sur VivaCité. Pour intervenir en direct dans l’émission, appelez le 070/23.33.23 (30 centimes la minute) ou envoyez un SMS au 3063 (50 centimes le message).