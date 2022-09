Débat : comprenez-vous ceux qui franchissent la frontière pour faire leurs courses ?

Les températures et la sécheresse de cet été ont non seulement grillé nos pelouses, mis les cultures en danger, mais celles-ci ont aussi asséché les points d’eau. Les poissons des étangs en sont les victimes . Par manque d’oxygène, par manque d’eau, de nombreux poissons ont été retrouvés morts. Que faire ?

La vie de mal ou non-voyant n’est pas simple. Parmi toutes les difficultés, il y a un monde de plus en plus connecté et des sites internet trop graphiques qui rendent compliquée la reconnaissance vocale. Réserver un billet de train peut être une épreuve. Que faudrait-il changer ? A votre avis ?