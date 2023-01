Débat : comment agir pour libérer Olivier Vandecasteele ?

La mobilisation en faveur d’Olivier Vandecasteele prend de l’ampleur. Pour rappel, l’humanitaire belge est détenu en prison en Iran depuis près d’un an. A Waterloo, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour manifester leur solidarité et signer la pétition. Où en est la situation d’Olivier ? Et que peut-on faire ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini de 17 heures à 19 heures sur VivaCité. Pour intervenir en direct dans l’émission, appelez le 070/23.33.23 (30 centimes la minute) ou envoyez un SMS au 3063 (50 centimes le message).