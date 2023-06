Débat : ceux qui ne trouvent pas de travail, est-ce parce qu’ils n’en veulent pas ?

Luc, un auditeur de Charleroi, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je pense que c’est de la mauvaise volonté de la part des jeunes. L’assistance sociale est beaucoup trop élevée et laxiste. Je ne sais pas comment on peut vivre 40 ans au chômage. J’ai un restaurant dans la région de Charleroi. Je vois des jeunes de 20 ans en entretien d’embauche qui me demandent rapidement le salaire que je propose. On me demande des salaires hors normes pour des sous-qualifications, les candidats sont beaucoup trop exigeants. On refuse mon offre une fois sur quatre."