Débat : ce nouveau rythme scolaire, ça arrange qui ? Qui va respecter la vraie date des vacances ?

Nathalie, une auditrice de Châtelineau, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je ne respecterai pas ce calendrier et ma fille rentrera à l’école en septembre, comme d’habitude, et non au mois d’août. Nous démarrons nos vacances le 28 juin, j’ai déjà demandé à son institutrice et elle est d’accord. Les examens se déroulent les 2e et 3e semaines de juin et ensuite, les élèves ne feront plus rien, ils devront venir avec des jeux en classe. Pour faire cela, ma fille n’a pas besoin d’y aller. Nous sommes toujours partis en vacances le 28 juin, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Tant pis pour l’obligation jusqu’au 7 juillet, il ne fallait pas changer le calendrier."