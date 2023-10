Débat : c’est un souci que les pharmaciens vaccinent ?

Contrairement à Pascaline, Patricia de Liège ne voit pas où se pose le problème : "Les pharmaciens qui sont formés on le droit de vacciner. On était très contents de les avoir quand c’était la période covid. Si ça se passe dans une salle bien précise, qu’on attend bien les 15-20 minutes et qu’ils font tout correctement, j’estime qu’ils sont aptes à vacciner".

Patricia nous explique que les médecins n’acceptent plus de nouvelles patientèles pour le moment et qu’ils n’ont plus le temps de s’occuper de ça. Donc si ça peut les aider à se décharger, c’est une bonne solution. "Ils auront plus de temps pour les choses plus importantes" nous dit-elle, "On se tourne régulièrement vers notre pharmacien pour des conseils médicaux donc pourquoi pas le vaccin ?".