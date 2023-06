Débat : c’est quoi un héros en 2023 ?

Les faons sont en danger…. Coup de chapeau à une association " Sauvons Bambi ". Il s’agit de sauver les faons dans les prairies, parce que ceux-ci se blottissent dans les hautes herbes et leur réflexe est de ne pas bouger pour se protéger. Cela marche face aux renards, mais pas devant un engin agricole. Avec l’aide d’un drone, on repère les animaux cachés dans le champ, et puis il faut partir à leur recherche pour les mettre à l’abri pendant le fauchage. Après quoi ils sont relâchés. Qu’en pensez-vous ?

Faites-vous confiance aux assureurs ? Avec des délais de gestion trop longs, des absences de réponse, de plus en plus de numérisation mais pas plus d’efficacité….. les plaintes en matière d’assurances ont afflué sur le bureau de l’ombudsman en 2022. Comment changer cette image ? Et vous, vous faites confiance à votre assureur ?