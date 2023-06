Débat : avez-vous peur des loups, de plus en plus présents en Belgique ?

Le timbre-poste va-t-il mourir ? Il nous accompagne depuis tellement longtemps… Il a fasciné les collectionneurs et excité les convoitises. Il a inspiré les plus grands artistes. Aujourd’hui, il est menacé par les mails et les messages électroniques. Les collectionneurs vieillissent et la relève n’est pas là. Le bon vieux timbre est-il appelé à disparaître ?