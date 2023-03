Débat : avez-vous peur de vieillir ?

En 2050, les hommes devraient représenter pratiquement la moitié des Wallons de plus de 75 ans, contre 30% en 1992. Quant à l’espérance de vie moyenne à la naissance, hommes et femmes confondus, elle était de 81,7 ans en 2021. Elle sera de 89,1 ans en 2070.

Nous ne sommes pas tous égaux. Les personnes vivant dans des communes aux plus hauts revenus moyens ont plus de chance de vieillir entourés. C’est à Lasne que le pourcentage de personnes dans un ménage de deux personnes au moins est le plus élevé. Il semble y avoir un lien entre l’entourage et la qualité de vie. Selon vous, les Belges vieillissent-ils mieux qu’avant ? Et vous, vieillir, ça vous fait peur ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini de 17 heures à 19 heures sur VivaCité. Pour intervenir en direct dans l’émission, appelez le 070/23.33.23 (30 centimes la minute) ou envoyez un SMS au 3063 (50 centimes le message).