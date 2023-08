Débat : avez-vous passé un bel été ?

Avez-vous peur des clowns ? Notre invité, Alain Gombert Chabri, est issu de la plus vieille famille de cirque en Belgique. Avec une spécialité : le clown. Mais en 2023, les clowns font-ils toujours rire, rêver ? Et peut-être avez-vous peur des clowns ?

L’éducation à la vie affective et sexuelle à l’école : c’est une bonne idée ? En 6ème primaire et en 4ème secondaire, c’est désormais obligatoire, des cours à la vie affective et sexuelle. Les centres de planning familial de Wallonie et de Bruxelles deviendront les principaux opérateurs pour assurer les animations. Une telle initiative peut-elle changer les comportements ? Et aider les jeunes dans leur vie intime ?