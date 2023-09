Débat : avez-vous besoin de savoir en permanence où sont vos enfants ?

Isabelle de Herstal est intervenue sur notre antenne ce matin : "J’ai mis une application sur le téléphone de ma fille pour savoir où elle se trouve. Avec tout ce qu’il se passe dans le monde actuellement, j’aime bien savoir où elle est car je n’ai confiance en personne".

Grâce à un Airtag ou à une application, on peut savoir où la personne se trouve mais évidemment pas avec qui elle se trouve. "Si ma fille me dit qu’elle se trouve quelque part et que je vois sur l’application qu’elle n’y est pas, je lui passe un coup de téléphone pour savoir si tout va bien et savoir pourquoi l’endroit n’est pas le bon. La plupart du temps elle oublie de me prévenir mais grâce au coup de fil, je suis rassurée" explique Isabelle.

Child Focus pense que ces enfants se sentent traqués et que ce n’est pas forcément bon pour les parents non plus. Isabelle nous dit que sa fille ne se sent absolument pas traqué et que justement elle se sent en sécurité. "Quand on tient à ses proches, on veille sur eux".