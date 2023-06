Débat : avez-vous besoin d’avoir des marques, même s'il s'agit de contrefaçons ?

Du côté de Saint-Ghislain, Jennifer nous partage son avis : "Je peux comprendre qu’aujourd’hui, on puisse en avoir besoin. On vit dans une société où l’apparence l'emporte sur beaucoup de choses. Les jeunes qui ne peuvent pas s’acheter des produits de marque s’orientent dans la contrefaçon. Je pense que les marques pourraient réaliser des produits plus accessibles. Les jeunes se jugent entre eux. C’est une question d’apparence. De plus, on en trouve désormais partout."