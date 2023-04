Débat autour du ramadan dans le football sur le plateau de la Tribune

En France, le débat autour du ramadan dans le sport a malheureusement pris des proportions politiques. Les footballeurs doivent-ils rompre le jeûne ? Doit-on interrompre les matches ? De quoi pousser Samir Nasri à monter au créneau : "Cela ne devrait pas être un débat. Tu regardes le match, si ton joueur est moins performant, tu le sors. Point barre, qu'il fasse le ramadan, le carême ou rien du tout."

"Il a rajouté une phrase en disant qu'il avait rencontré des gens qui mangeaient des fast-foods et qui plantaient des triplés le lendemain" explique Swann Borsellino, présent sur le plateau de la Tribune.

Un débat politisé en France qui contraste drastiquement avec l'Angleterre : "En Premier League, c'est normal de faire une pause pendant le match pour que les joueurs puissent casser leur jeûne. Benzema a fait le ramadan toute sa carrière et il aime dire qu'il est meilleur en période ramadan. Pour moi, ça regarde que les joueurs. C'est déjà difficile pour nous de nous mettre dans la peau des joueurs, mais c'est difficile aussi de comprendre ce que la foi peut permettre à certaines personnes de faire, de se sentir mieux.

Et puis, il y a des nutritionnistes dans tous les clubs. En terme d'hydratation, de nourriture, de force, dans les gros clubs il y a des programmes. Quand j'entends un journaliste qui dit que Saint-Etienne est descendu parce que certains joueurs faisaient le ramadan, il ne faut pas se foutre de la gu*** du monde..." renchérit Swann Borsellino.

De son côté, Philippe Albert estime que tout devrait partir d'une discussion, franche et limpide entre les différents partis : "À Nantes, Antoine Kombouaré a un avis plus direct. Il a cinq Musulmans, quatre rompent le jeûne le jour de match et ils jouent. Le seul qui ne le fait pas, c'est Jaouem Hadjam, je pense, et lui ne joue pas depuis le début du ramadan."